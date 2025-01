Wohnungseinbrüche in Benningen am Neckar

Diebe brechen am Donnerstag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Benningen am Neckar ein. Sie erbeuten Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gülay Alparslan 03.01.2025 - 11:15 Uhr

Gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses sind Unbekannte am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher in beiden Fällen ein Fenster aufhebelten. Anschließend drangen sie in die Wohnräume ein und durchsuchten diese. Dabei richteten sie einen Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro an.