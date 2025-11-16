Nachdem eine Bewohnerin erwacht und den Einbrecher sieht, flieht dieser und wird großflächig gesucht.
16.11.2025 - 12:06 Uhr
Gleich mehrere Bewohner im Rems-Murr-Kreis sind am Wochenende Opfer von Wohnungseinbrüchen geworden. Besonders schockierend muss der Vorfall für eine Bewohnerin in Aspach gewesen sein. Am späteren Freitagabend gegen 21.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus im Wüstenbacher Weg in Großaspach ein. Dort durchsuchte der Einbrecher das Untergeschoss, stieg anschließend nach oben und betrat das Wohnzimmer.