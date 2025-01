Hans-Thoma-Platz in Sindelfingen 29-Jährige verursacht Unfall auf Parkplatz

Eine VW-Fahrerin will am Hans-Thoma-Platz in Sindelfingen einparken – doch dann verwechselt sie vermutlich das Brems- und das Gaspedal miteinander. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.