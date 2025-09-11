Caritas und Evangelische Gesellschaft warnen in Stuttgart angesichts der Haushaltsberatungen vor Kürzungen bei den Sozialhilfen und fordern mehr sozialen Wohnungsbau.
Der nationale Aktionsplan des Bundesbauministerium hat das Ziel, die Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 zu überwinden. Ganze fünf Jahre sind das noch. Bei der Stuttgarter Kundgebung zum Internationalen Tag der Wohnungslosen am Donnerstag wurde deutlich, dass keine der Rednerinnen noch an die Umsetzung dieses Ziels glauben mag. Der Blick geht vielmehr voller Besorgnis zu den anstehenden Haushaltsberatungen in Bund und auch in Stuttgart. Dass bei den angekündigten Kürzungen auch die Hilfen im Sozialbereich massiv gekürzt werden, ist die große Sorge aller. Alexandra Stork (Vorständin der Caritas) und Sabine Henniger (Vorständin der Evangelischen Gesellschaft)waren sich bei der Kundgebung vor dem Stuttgarter Rathaus einig, dass das unter allen Umständen vermieden werden müsse.