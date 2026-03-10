In Europa ist Wohnraum knapp und teuer. Die EU präsentiert nun einen Plan für mehr bezahlbare Häuser und Wohnungen.
Die Ausgangslage ist glasklar. „Die Wohnungspolitik liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, da die EU in diesem Bereich über keine Zuständigkeit verfügt,“ heißt es in einem Bericht der EU-Kommission zum Thema Wohnungsbau. Das hält Brüssel allerdings nicht davon ab, sich in diesen Bereich einzumischen, denn „die Folgen der Wohnraumkrise erstrecken sich über die gesamte wirtschaftliche und soziale Landschaft Europas“. Das Problem wurde als so akut eingestuft, dass in der neuen Kommission mit Dan Jørgensen, einem dänischen Sozialdemokraten, der erste EU-Kommissar für Energie und Wohnen berufen wurde. Er ist dafür zuständig, bezahlbaren, nachhaltigen Wohnraum zu fördern, die EU-Gebäuderichtlinie umzusetzen und den ersten europäischen Plan für bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln