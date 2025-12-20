Wohnungsmarkt: „Wohnen darf kein Luxusgut werden“

Auch im Justizministerium sieht es weihnachtlich aus: Im Atrium steht ein geschmückter Christbaum und auch die Justizministerin freut sich auf ein paar freie Tage. Doch vorher gilt es durch den vorweihnachtlichen Stress zu kommen. Zügig nach Ende des Interviews muss Stefanie Hubig (SPD) in den Bundestag.

Frau Hubig, wir wollen heute über Miete reden. Sie selbst haben im Frühjahr wegen Ihres neuen Amtes eine Wohnung in Berlin gesucht, einem der schwierigsten Wohnungsmärkte des Landes. Wie waren Ihre Erfahrungen?

Als Ministerin war ich in einer privilegierten Situation. Ich kann mir eine höhere Miete leisten als viele andere. Und trotzdem war die Wohnungssuche nicht einfach. Auffällig war: Es gibt viel mehr Angebote für möblierte Wohnungen als vor 10 oder 15 Jahren. Auch die Zahl der befristeten Mietverträge hat zugenommen. Und natürlich sind die Mieten im Vergleich zu früher exorbitant hoch.

Verraten Sie, wie viel Sie pro Quadratmeter zahlen?

Das behalte ich für mich, nur so viel: Die Wohnung fällt leider nicht unter die Mietpreisbremse, weil sie neu gebaut ist.

Ein größer werdendes Phänomen sind Indexmieten, die mit der Inflationsrate steigen. Die Koalition hat vereinbart diese stärker zu regulieren. Wie soll das konkret aussehen?

Mein Vorschlag: Wir deckeln den Anstieg von Indexmieten bei 3,5 Prozent pro Jahr. Einen entsprechenden Gesetzentwurf habe ich vor ein paar Tagen in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. Mit der Deckelung ziehen wir die Konsequenz aus der Teuerungskrise nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Vor dem Krieg hatten wir meistens Inflationsraten von unter 1,5 Prozent. Das heißt: Eine Indexmiete ist entsprechend langsam gestiegen. Mit Kriegsausbruch ist die Inflation durch die Decke gegangen. Deshalb stiegen auch die Indexmieten rasant. Mieterhöhungen von jährlich 6 bis 7 Prozent oder sogar noch mehr sind auf Dauer aber kaum zu stemmen. Das gilt umso mehr, wenn gleichzeitig auch alle anderen Lebenshaltungskosten steigen. Deshalb schlage ich eine Deckelung bei 3,5 Prozent vor.

Für wen gilt das und ab wann?

Mein Ziel ist, dass unser Mietenpaket spätestens Anfang 2027 so in Kraft tritt – und für alle Indexmietverträge gilt, egal ob neu oder alt. Aber erstmal muss ich meine Kolleginnen und Kollegen im Kabinett von dem Vorschlag überzeugen. Und dann muss der Gesetzentwurf in den Bundestag und dort eine Mehrheit finden. Daran arbeite ich.

Immobilienverbände argumentieren, dass die Kosten für die Instandhaltung viel stärker gestiegen seien als die Durchschnittspreise, das bildet die Indexmiete jedoch nicht ab. Werden Vermieter über Gebühr belastet?

Kein Vermieter ist gezwungen, einen Indexmietvertrag anzubieten. Bei einem normalen Mietvertrag können Ausgaben für Modernisierungen auf den Mieter umgelegt werden.

Glauben Sie wirklich, dass die Vermieterseite damit zufrieden sein wird?

Mir geht es um ein sozial gerechtes, ausgewogenes Mietrecht. Wohnen darf kein Luxusgut werden. Wir müssen da in einen Ausgleich kommen. Die Mieterseite ist mit der derzeitigen Situation mehr als unzufrieden. Wohnkosten werden als bedrohlich hoch wahrgenommen. In vielen Städten ist es selbst für Gutverdiener schwer, eine Wohnung zu finden. Natürlich behalten wir auch die Interessen von Vermieterinnen und Vermietern im Blick. Statt Indexmieten zu verbieten, geht es mir darum, Kostenschocks abzumildern. Als Sozialdemokratin ist es mir wichtig, dass ich mich für die Schwächeren einsetze. Und in dieser Situation sind das nun einmal die Mieter.

In den kommenden Jahren braucht es hohe Investitionen etwa in die energetische Sanierung. Können Vermieter das überhaupt noch stemmen?

Ja – auch wenn es zweifellos eine Herausforderung ist. Konkret schlage ich daher vor: Vermieter sollen Modernisierungskosten bis 20.000 Euro in einem vereinfachten Verfahren umlegen können, statt wie bislang maximal 10.000 Euro. Bei höheren Investitionen gelten weiterhin die bisherigen Umlageregeln. Und natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit der steuerlichen Absetzung. Energetische Sanierung ist und bleibt wichtig. Niemandem ist geholfen, wenn wir einen Sanierungsstau haben. Wir wollen ja, dass Mieterinnen und Mieter auch von sinkenden Heizkosten profitieren.

Sie müssen Rücksicht auf die Koalitionspartner der Union nehmen. Würden Sie bei der Mietregulierung eigentlich noch weitergehen?

Wir haben im Koalitionsvertrag sehr konkrete Vorhaben zum Mieterschutz vereinbart. Für mich hat Priorität, dass wir die umsetzen und die Interessen beider Seiten im Blick haben. Die Mietpreisbremse haben wir bereits verlängert. Jetzt geht es darum, dass wir die nächsten Themen angehen. Kann ich mir noch mehr vorstellen? Natürlich! Aus meiner Sicht dürfen Verstöße gegen die Mietpreisbremse nicht folgenlos bleiben. Hier wäre ein Bußgeld angemessen. Außerdem sollten die Behörden strenger gegen Mietwucher vorgehen können. Eine Expertengruppe ist derzeit mit diesen Fragen befasst. Wie ich höre, wird durchaus kontrovers diskutiert. Ich hoffe und erwarte aber, dass es am Ende gelingt, sich zu einigen. So machen wir es auch in der Koalition.

Auch bei Kurzzeitmietverträgen wollen Sie die Regeln verschärfen. Was haben Sie konkret geplant?

Was Kurzzeitmietverträge auf Vermieterseite so beliebt macht, ist, dass hier die Mietpreisbremse nicht gilt und man den Vertrag immer weiter verlängern kann. Ich will Kurzzeitmietverträge deshalb fix auf maximal sechs Monate begrenzen. Ich finde, wo Kurzzeit draufsteht, muss auch Kurzzeit drin sein: Wer für ein paar Monate eine Wohnung sucht, kann weiterhin einen Kurzzeitmietvertrag abschließen. Aber sobald länger als ein halbes Jahr gemietet wird, auch mit einer längeren Befristung, unterliegt die Wohnung regulär der Mietpreisbremse.

Es wird auch versucht, die Mietpreisbremse durch möbliertes Wohnen zu umgehen. Wollen Sie hier auch nachschärfen?

Jeder, der eine Wohnung sucht, wird feststellen, dass es überraschend viele Miet-Angebote für möblierte Wohnungen gibt. Nur: Ein paar alte Möbel in der Wohnung rechtfertigen noch lange keine Mondpreise. Das will ich noch mal gesetzlich klar ziehen.

Wie soll das genau aussehen?

Im Mietvertrag muss klar ausgewiesen sein, wie hoch die Grundmiete und wie hoch der Zuschlag für die Möblierung ist. Das macht es transparent. Und das macht es einfacher für den Mieter zu erkennen, ob die Mietpreisbremse eingehalten wird. Außerdem will ich eine klare und praktikable Regelung für die Berechnung des Möblierungszuschlags. Für vollmöblierte Wohnungen sollen Vermieter eine Pauschale von 5 Prozent der Nettokaltmiete verlangen können. Natürlich muss die Möblierung zum Standard der Wohnung passen. In einer Studentenbude wird man eine andere Ausstattung akzeptieren können als in einem Luxus-Penthouse.

Der Wohnungsmarkt ist allerdings vielerorts so umkämpft, dass ein Mieter sich vielleicht gezwungen sieht, ein Angebot für eine möblierte Wohnung anzunehmen, obwohl der Preis nach Ihrem Gesetz eigentlich zu hoch angesetzt ist. Wie löst man das?

Wenn mein Vorschlag Gesetz wird, haben Mieterinnen und Mieter in einer solchen Situation viel bessere Karten. Sie können viel einfacher erkennen, ob die die Mietpreisbremse eingehalten wird oder nicht – und ob der Möblierungszuschlag angemessen ist. Wenn der vereinbarte Preis zu hoch ist, können sie die zu viel gezahlte Miete vom Vermieter auch nachträglich zurückfordern.

Sie haben im Koalitionsvertrag auch ein Instrument vereinbart, mit dem Menschen vor Obdachlosigkeit geschützt werden sollen. Ist das auch Teil dieses Gesetzespakets?

Ja. Mit der Ausweitung der Regelung über Schonfristzahlungen wollen wir Obdachlosigkeit vermeiden. Es gibt die Situation, in denen Menschen durch unvorhergesehene Ereignisse aus der Bahn geworfen werden. Aktuell ist es so: Wenn Mieterinnen und Mieter zwei Monate lang keine Miete zahlen, dürfen sie sofort fristlos gekündigt werden. Zusätzlich zur fristlosen Kündigung wird häufig eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs ausgesprochen. Und das hat fatale Folgen: Auch wenn der Mieter die ausstehende Miete nachzahlt, bleibt die ordentliche Kündigung bestehen. Das bedeutet: Er muss trotzdem aus der Wohnung raus. Wir sagen: Wenn Mietschulden rechtzeitig komplett bezahlt werden, sollen einmalig beide Kündigungen unwirksam werden. Damit verhindern wir, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, obwohl sie ihre Mietrückstände ausgeglichen haben. Und so schützen wir sie davor, im schlimmsten Fall obdachlos zu werden.

Sie haben jetzt mehrere konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Wie wollen Sie eigentlich den Erfolg Ihres Gesetzespakets messen?

Ein Ziel ist es natürlich, dass es auf dem Wohnungsmarkt fairer zugeht. Mieterinnen und Mieter sollen besser geschützt sein. Das große Thema ist und bleibt die Bezahlbarkeit. Wenn das Leben für kleinere und mittlere Einkommen unbezahlbar wird, dann ist das eine Gefahr für unsere Demokratie. Auch deshalb brauchen wir ein faires Mietrecht, das einen Ausgleich schafft.

Sie regulieren, aber beim Neubau geht es kaum voran. Hält die Bundesregierung die richtige Balance?

Auf jeden Fall. Es geht um beides! Mit dem Gesetzespaket zum Mietrecht schließen wir einige wichtige Lücken am Mietmarkt. Gleichzeitig brauchen wir neue Wohnungen, um insgesamt die Situation am Wohnungsmarkt zu entspannen. Das gemeinsame Ziel von Bauministerin Verena Hubertz und mir ist es, das Bauen einfacher und somit billiger zu machen. Mit dem Gebäudetyp E wollen wir einen eigenen Vertragstyp entwickeln. Nicht jede Wohnung braucht den Luxus-Standard. Viele kommen auch mit weniger klar – gerade wenn sich das auch bei den Mieten bemerkbar macht.

Für Sie ist es ja das erste Jahr als Bundesministerin. Wenn Sie jetzt auf das Jahr zurückschauen, wie hat sich Ihr Leben verändert?

Einen Großteil meines Lebens verbringe ich wieder in Berlin. Vor 25 Jahren habe ich das erste Mal hier im Ministerium gearbeitet. Nun zum dritten Mal zurückzukehren, nach neun Jahren als Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, das hat sich ein bisschen so angefühlt wie nach Hause zu kommen. Ich arbeite hier mit vielen klugen und engagierten Menschen zusammen.

Haben Sie ein besonderes Weihnachtsritual, auf das Sie sich freuen?

Zeit zu haben! Zeit für gemeinsames Kochen und Essen, für Gespräche und Spaziergänge - und natürlich gehört das gemeinsame Singen für mich fest zu Weihnachten dazu. Singen macht glücklich!

Wie lauten Ihre Vorsätze fürs neue Jahr?

Auch da bleibe ich der Tradition treu und nehme es mir jedes Jahr aufs Neue vor: Mehr Bewegung, weniger Sitzen, öfter mal die Treppe nehmen – statt den Aufzug. Das ist mein fester Vorsatz!