Das Thema Wohnen ist ein Schwerpunkt im Wahlkampfprogramm der SPD. Die Fraktion fordert mehr Einsatz für Mitarbeiterwohnungen.

Annika Grah 12.01.2026 - 11:58 Uhr

Die Landtagsfraktion der SPD will sich für eine besser Förderung von Mitarbeiterwohnungen einsetzen. Das Land sollte den Bau von Wohnungen auf Firmengeländen erleichtern, heißt es in einem Positionspapier, das die Fraktion diese Woche bei ihrer Klausur in Heidenheim verabschieden will. Die von der SPD seit langem geforderte Landeswohnungsgesellschaft soll die Firmen dabei unterstützen. Darüber hinaus sollen sie dabei unterstützt werden, Genossenschaften zu gründen. Für seine eigenen Mitarbeiter solle das Land ebenfalls Mitarbeiterwohnungen bauen. Die Wohnungsnot belaste nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen, sagte der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch.