Geywitz will Menschen zum Umzug aus Großstädten bewegen

Wohnungsnot in Deutschland

Raus aufs Land statt Wohnungskampf in der Stadt: Ministerin Geywitz sieht in Umzügen eine Chance für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Homeoffice.

red/dpa 28.07.2024 - 15:48 Uhr

Bauministerin Klara Geywitz will Menschen aufgrund der Wohnungsnot zum Umzug aus der Großstadt ins Umland oder in kleinere Städte bewegen. „Gerade in kleinen und mittelgroßen Städten ist das Potenzial groß, weil es dort auch Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte gibt“, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.