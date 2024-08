Hohe Mietpreise, knapper Wohnraum und Leerstand - wie passt das zusammen? Branchenexperten haben sich das angeschaut.

red/dpa/lby 21.08.2024 - 16:06 Uhr

In der dicht besiedelten Millionenstadt München müssten nach Einschätzung des Pestel-Instituts bis zum Jahr 2028 jeden Monat rund 1.000 neue Wohnungen gebaut werden. Aktuell fehlten in der Landeshauptstadt etwa 10.500 Wohnungen, heißt es in einer Analyse im Auftrag des Bundesverbandes Baustoff-Fachhandel. Dabei stünden mehr als 22.000 Wohnungen leer - 2,7 Prozent des gesamten Wohnungsbestands in der Stadt.