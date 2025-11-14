Die Stadt Leinfelden-Echterdingen vermittelt seit 2016 zwischen Wohnungseigentümern und geflüchteten Menschen. Wie es nun mit dem Projekt „LE mietet“ weitergeht.
Als Supersorglos-Paket für Vermieter in Leinfelden-Echterdingen hat vor zweieinhalb Jahren Corinne Belz, die damals verantwortliche Mitarbeiterin des Amtes für sozialen Dienste, das Projekt „LE mietet“ beschrieben. Die Kommune schafft als eine Art Zwischenmieter Wohnraum für Zuwanderer – vermittelt zwischen Wohnungseigentümern und Geflüchteten. Das Projekt wurde 2016 ins Leben gerufen, nachdem sehr viele Syrer nach Deutschland gekommen waren. 280 Menschen sind aktuell in LE-mietet-Wohnungen untergebracht. Zwei Drittel davon sind vor dem russischen Angriffskrieg geflohen, ein Drittel kommt aus dem Rest der Welt.