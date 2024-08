Die Frage, ob man Wohnmobile oder Wohnwagen zu Hause waschen darf, lässt sich nicht auf Bundesebene beantworten. Denn die Gemeinden, Kommunen und Städte legen selbst fest, wie die Fahrzeugwäsche vor Ort geregelt wird. So kann es sein, dass zwei Nachbargemeinden völlig unterschiedliche Regelungen haben. Während in der einen das Wohnmobil möglicherweise nur mit klarem Wasser auf dem Privatgrundstück abgewaschen werden darf, verbietet die andere es komplett. Aus diesem Grund sollten Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung über die örtliche Satzung informieren, bevor Sie Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen waschen.

Warum ist die Selbstwäsche oft verboten?

Das Verbot der Selbstwäsche basiert auf dem Schutz der Umwelt und des Grundwassers. Das Abwasser kann schädliche Stoffe wie Öl, Treibstoff oder auch Chemikalien enthalten, welche die Böden und das Wasser verunreinigen können. Manche Gemeinden erlauben die Handwäsche zu Hause daher nur, wenn sichergestellt wird, dass das Abwasser der Kanalisation zugeführt und es dort gereinigt wird. Es darf kein Waschwasser im Boden versickern. Über die genauen Regelungen sollte man sich bei der örtlichen Gemeindeverwaltung informieren.

Im Zweifel in die Waschanlage

Falls es rechtliche Unklarheiten bei der Wäsche Ihres mobilen Heims gibt, ist es besser, in die Waschanlage oder in eine SB-Waschbox zu fahren. Dort wird das Wasser aufgefangen und gereinigt. Sie müssen sich also keine Sorgen um die Entsorgung des Waschwassers machen. Die Höhe des Fahrzeuges könnte jedoch zum Problem werden. Allerdings gibt es spezielle Waschanlagen für Wohnwagen und Wohnmobile. SB-Waschboxen haben oft unüberdachte Plätze, auf denen man die Fahrzeuge ebenfalls waschen kann. Eine andere Möglichkeit wäre es, das mobile Heim professionell reinigen zu lassen.

Was ist mit Waschmatten?

Im Fachhandel oder im Internet finden Sie mittlerweile sogenannte Waschmatten für Fahrzeuge, die bei der Wäsche untergelegt werden können. Dadurch wird das Waschwasser aufgefangen und versickert nicht im Boden. Das Problem bei diesen Matten ist allerdings die Entsorgung des Abwassers. Dieses müsste abgesaugt und anschließend fachgerecht entsorgt werden. Hier müsste wiederum mit den örtlichen Behörden abgeklärt werden, wo und wie das Abwasser zu entsorgen wäre. Aufwand und Ergebnis stehen hier insbesondere bei großen Fahrzeugen in keinem Verhältnis.