Sie heißen Dane, Paula oder Babette, haben Ecken und Kanten oder schöne Rundungen. Mit ihnen verbringt man kuschelige Stunden, eine entspannte Auszeit mit einer duftenden Tasse Kaffee oder einem guten Glas Rotwein. Manchmal verträumt man mit ihnen einen ganzen Nachmittag, versunken in ein gutes Buch.

Neueröffnung in Stuttgart

Vielleicht hat es der eine oder die andere bereits erraten: Dane und Paula sind stylische Sofas. Ihre kleine Schwester Babette ein Sessel, der als Statement-Piece Designliebhaber vor allem in knalligen Farben wie Kobaltblau begeistert. Probesitzen ist unbedingt erwünscht und seit neuestem auch in Stuttgart möglich.

Denn neben Filialen in München, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Düsseldorf hat die SOFACOMPANY ganz neu in Stuttgart eröffnet. Während der Grand Opening Week Anfang November sind besondere Aktionen und Gewinnspiele geplant. Abseits davon kann man sich während der Öffnungszeiten ohne vorherige Terminbuchung von den Sofa-Expertinnen und Sofa-Experten vor Ort individuell beraten lassen und Sitzkomfort und Funktionalität der schönen Stücke testen. Der Kaffee geht dabei aufs Haus.

Homestorys auf Instagram: Scandy Chic, der begeistert

Doch auch beim Stöbern durch den Online-Shop überzeugt das schlichte dänische Design. Auch der angesagte Japandi Trend – ein stylischer Mix aus dem skandinavischen und japanischen Einrichtungsstil – spiegelt sich in den Sitzmöbeln wider. Die edlen und hochwertigen Designersofas, Fußhocker, Poufs und Couchtische machen jedes Wohnzimmer instagrammable. Was zahlreiche Homestorys von begeisterten Kunden auf der Webseite von SOFACOMPANY in schönen Bilderstrecken zeigen. Durch ihren typisch zurückhaltenden Scandy Chic lassen sich die Sitzmöbel mit jedem Einrichtungsstil kombinieren. Sie drängen sich nicht in den Vordergrund, sind aber dennoch wahre Eyecatcher.

Überraschend ist der Preis, der die handgefertigten dänischen Designs für jeden zugänglich macht. Das Geheimnis dahinter: Bei SOFACOMPANY bleibt alles in eigener Hand – von Entwurf über Produktion und Verkauf – und das alles mit echter Sofa-Liebe.

Info: Grand Opening Week, 2. November bis 8. November, Sofacompany Stuttgart, Thouretstraße 6, 70173 Stuttgart, Öffnungszeiten Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr. Individuelle Fragen werden per E-Mail oder Telefon beantwortet. Mehr Sofa-Liebe gibt es auf der Webseite von SOFACOMPANY.