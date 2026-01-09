Der Verein Schatzkiste organisiert in Schorndorf Konzerte mit Bands unterschiedlicher Musikrichtungen. Der Erlös geht an wohltätige Zwecke.
Der Vereinsvorsitzende Benjamin Meitinger sagt, dass die Resonanz ein guter Antrieb für weiteres Engagement ist: „Nach den Riesenerfolgen der nun 45 Wohnzimmerkonzerte seit Januar 2022 wollen wir den Erfolg mit einer weiteren Konzertreihe fortführen.“ Das heißt, das besondere Konzept der Musikreihe kommt an: Diese Konzerte steigen in einem rund 130 Quadratmeter großen Eventraum des Vereins Schatzkiste.