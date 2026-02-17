Die Tage sind gezählt – zumindest für die Häscher: Drei Wochen haben die Jäger noch Zeit, den Rüden „GW2672m“ zu erlegen. Daher fackelt das Ministerium nicht lange.
17.02.2026 - 07:46 Uhr
Menschen hat er sich schon mehrfach gezeigt, doch wird der Wolf im Nordschwarzwald drei Wochen lang den Jägern entkommen? Bis zum 10. März darf das Tier getötet werden, das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Montag in zweiter Instanz entschieden. Und das Umweltministerium erklärte direkt im Anschluss: „Das Entnahmeteam ist ab sofort tätig.“ Das ist eine kleine Zahl konkret benannter Spezialisten.