In Hamburg hat ein Wolf eine Frau gebissen und verletzt. Die Polizei fing das Tier später ein. Es handelt sich wohl um den zuvor im Westen gesichteten Jungwolf.
31.03.2026 - 10:34 Uhr
Eine Frau ist in Hamburg von einem Wolf gebissen und verletzt worden. Polizeibeamte fingen das Tier anschließend ein, wie ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde am Dienstag sagte. Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Wolf, der bereits am Wochenende mehrfach im Hamburger Westen gesichtet wurde.