Nach dem Ausschluss dreier Buchhandlungen vom Deutschen Buchhandlungspreis hat Wolfram Weimer die Verleihung abgesagt. Die Debatte darüber überlagere den Sinn der Veranstaltung.
10.03.2026 - 13:07 Uhr
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lässt die Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises auf der Leipziger Buchmesse absagen. Hintergrund für die Entscheidung sei eine Debatte um die Streichung von drei Juryvorschlägen, teilte ein Sprecher des Beauftragten für Kultur und Medien (BKM) mit. Weimers Entscheidung, drei linke Buchläden von der Liste für den Buchhandlungspreis zu streichen, hatte für massive Kritik gesorgt.