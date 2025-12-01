Es ist das erste Mal, dass ein Volkswagen-Konzernchef in den Aufsichtsrat von VfL Wolfsburg geht. Oliver Blume wird ab 1. Januar 2026 Mitglied im Aufsichtsrat des Bundesligisten.
01.12.2025 - 19:20 Uhr
Wechsel im Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume wird zum 1. Januar 2026 neues Mitglied des Gremiums. Das gab der Verein am Montagabend bekannt. "Mit Oliver Blume rückt erstmals ein CEO des Volkswagen Konzerns in den Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg. Das ist ein Schritt mit Gewicht", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Sebastian Rudolph.