Zwei Polizisten werden bei der Beschlagnahmung von Luxusautos verletzt. Was die Polizei zu den Hintergründen und den Vorwürfen gegen die Familie des „Wollhausrasers“ sagt.
13.02.2026 - 13:50 Uhr
– Zwei Polizisten sollen bei einer Beschlagnahmung von hochmotorisierten Luxusautos in Heilbronn angegriffen und verletzt worden sein. Im Zuge der Maßnahmen gegen die Familie des sogenannten „Wollhausrasers“ wurden das Auto eines 28-Jährigen mit einem Neupreis von etwa 85.000 Euro und 435 PS zunächst für vier Wochen eingezogen. Auch ein weiteres Auto (Neupreis ab 76.000 Euro, 330 PS) eines 25 Jahre alten Familienangehörigen wurde beschlagnahmt.