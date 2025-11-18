Waffeln, Bowls und Shakes zum selbst Zusammenstellen: Die Berliner Kette „Wonder Waffel“ hat ihren ersten Store in Stuttgart eröffnet. Was Gäste dort erwartet.

Winterzeit ist Waffelzeit – in einem neuen Store in der Tübinger Straße nahe dem Gerber können sich Naschkatzen diese jetzt nach Belieben selbst zusammenstellen. Denn das Berliner Franchise „Wonder Waffel“ expandiert und hat kürzlich seine erste Filiale in Stuttgart eröffnet. Dort gehen sowohl die beliebten Waffeln als auch Shakes, Bowls und Kaffee über die Theke.

Das Besondere: Gäste können sich ihre Waffel, die Bowl und das Shake je nach Geschmack selbst zusammenstellen. Aus über 250 Kombinationen kann man etwa bei den Waffeln wählen – darunter verschiedene Toppings, Soßen, eine große Auswahl an Eiscreme und Zutaten wie Früchte, Schokolade, Kekse und Co.

Neu in Stuttgart: DIY-Waffeln, Shakes und Bowls

Neben Milchshakes, etwa mit Oreo-, Snickers- oder Erdbeergeschmack, bringen die Macher auch die von Influencer und Ex-Hertha-Profi Nader Jindaoui kreierte Jindaoui-Bowl in den Kessel. Der vegane und laktosefreie Becher kommt als Mix aus Acai, Datteln, Himbeeren, Vanille und Maracuja daher. Aber auch weitere Bowls wie etwa die Coco Bowl gibt es vor Ort.

Darüber hinaus können Gäste sich, wie auch bei den Waffeln, ihre Bowl selbst zusammenstellen. Die Zutaten liegen für die Gäste sichtbar in der Theke aus, wo sie beim Bestellen direkt ausgewählt werden können.

An der Theke können Gäste aus verschiedenen Zutaten und Eiscreme wählen. Foto: Nina Scheffel/StZN

Zu den Waffeln, Shakes und Bowls hat der Store auch verschiedene Kaffeespezialitäten im Angebot. Das Unternehmen betreibt bereits über 40 Filialen an Standorten in ganz Deutschland und in der Schweiz. Mit dem Store in der Tübinger Straße hält nun der erste Waffel-Spot in Stuttgart Einzug.

Preislich bewegen sich die Waffeln zwischen 4,50 Euro und etwa zehn Euro – je nachdem, welche und wie viele Toppings und Zutaten gewählt werden. Die Waffeln werden sowohl mit dem Original „Wonder Waffel“-Teig als auch in der Protein-Variante oder vegan angeboten. Die „Wondershakes“ gibt es in zwei Größen: Das Shake M (0,3 l) geht für 5,50 Euro über die Theke, das Shake L (0,4 l) für 6,50 Euro.

Im Laden in der Tübinger Straße gibt es auch Sitzmöglichkeiten. Foto: Nina Scheffel/StZN

Wer die Süßigkeiten direkt vor Ort genießen möchte, findet im Laden mit Blick auf die Tübinger Straße Sitzmöglichkeiten – die Anzahl der Plätze ist aber begrenzt. Alle Angebote gibt es auch zum Mitnehmen.

Wonder Waffel Tübinger Str. 18, Stuttgart-Mitte, So-Do 11-22, Fr-Sa 11-23 Uhr >>>