Heiß ersehnter Sprung ins kühle Nass: Backnangs OB Maximilian Friedrich hat am Montagmorgen die Saison im Mineralfreibad eröffnet. Neben schnellerem Eintritt gibt es dort auch schnelles Internet.

Chris Lederer 28.04.2025 - 17:41 Uhr

Die Frühschwimmer können es kaum erwarten. Kurz vor 8 Uhr stehen schon die ersten Gäste am Eingang ins Mineralfreibad an der Martin-Dietrich-Allee in Backnang. Saisonstart. Endlich. „Heiß ersehnt!“, ruft eine ältere Dame, verschwindet in der Umkleidekabine und steigt kurz darauf ins 50-Meter-Becken.