Donald Gibb, bekannt für seine ikonische Rolle als „Ogre“ in der Kultfilmreihe Revenge of the Nerds, ist im Alter von 71 Jahren verstorben.
13.05.2026 - 08:46 Uhr
Donald Gibb, der durch seine beeindruckende Statur und seine markante Präsenz in Filmen wie Revenge of the Nerds und Bloodsport berühmt wurde, starb am 12. Mai 2026 in seinem Zuhause in Texas. Laut Aussagen seiner Familie litt er seit längerer Zeit an gesundheitlichen Problemen, die letztlich zu seinem Tod führten. Die genaue Art der Erkrankung wurde nicht bekannt gegeben. Gibb war in seinen letzten Momenten von seiner Familie umgeben.