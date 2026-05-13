Donald Gibb, der durch seine beeindruckende Statur und seine markante Präsenz in Filmen wie Revenge of the Nerds und Bloodsport berühmt wurde, starb am 12. Mai 2026 in seinem Zuhause in Texas. Laut Aussagen seiner Familie litt er seit längerer Zeit an gesundheitlichen Problemen, die letztlich zu seinem Tod führten. Die genaue Art der Erkrankung wurde nicht bekannt gegeben. Gibb war in seinen letzten Momenten von seiner Familie umgeben.

Ein Schauspieler, der Generationen prägte Geboren am 4. August 1954 in New York City, wuchs Gibb in Kalifornien auf und zeigte früh sportliches Talent. Er erhielt ein Basketballstipendium an der University of New Mexico, bevor er zur University of San Diego wechselte, wo er sowohl Basketball als auch Football spielte. Nach einer kurzen Zeit bei den San Diego Chargers begann er seine Schauspielkarriere. Seine Darstellung des „Ogre“ in Revenge of the Nerds machte ihn zu einer Kultfigur der 1980er Jahre. Neben dieser Rolle war er auch in Filmen wie Bloodsport an der Seite von Jean-Claude Van Damme und in zahlreichen TV-Serien wie MacGyver, Cheers und The X-Files zu sehen.

Ein bleibendes Vermächtnis

Trotz seiner oft einschüchternden Rollen war Gibb für seine Herzlichkeit und Bodenständigkeit bekannt. Seine Familie beschreibt ihn als liebevollen Vater, Großvater und Freund, der mit seiner Großzügigkeit und seinem Humor viele Leben berührte. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die sowohl in der Filmwelt als auch bei seinen Fans spürbar ist.