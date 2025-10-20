Der Schock sitzt tief: Limp Bizkit verlieren nicht nur ihren Bassisten, sondern auch ein Stück ihrer Identität. Der Tod von Sam Rivers hinterlässt eine Lücke, musikalisch wie menschlich.

Sam Rivers, Bassist und Gründungsmitglied der Nu-Metal-Band Limp Bizkit, ist am Samstag, dem 18. Oktober 2025 überraschend im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Die Nachricht vom Tod des Musikers hat Fans weltweit erschüttert. Doch eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht. Die Band selbst bat um Zurückhaltung und verwies auf die Privatsphäre der Familie.

Was über seinen Tod bekannt ist Die Band veröffentlichte am 19. Oktober 2025 ein emotionales Statement über ihre sozialen Netzwerke: „Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag.“ Die Mitteilung wurde von Frontmann Fred Durst sowie den anderen Mitgliedern John Otto, Wes Borland und DJ Lethal unterzeichnet. Eine konkrete Todesursache nannte die Band nicht. Auch Rivers' Familie äußerte sich bisher nicht öffentlich zu den Umständen.

- Sam Rivers Vorerkrankung

Sam Rivers hatte in der Vergangenheit mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2015 verließ er Limp Bizkit aufgrund einer schweren Lebererkrankung, die laut eigenen Aussagen durch exzessiven Alkoholkonsum ausgelöst wurde. In dem Buch „Raising Hell (Backstage Tales from the Lives of Metal Legends)” schilderte er: „Ich bekam eine Lebererkrankung wegen exzessiven Trinkens. [...] Ein paar Monate danach realisierte ich, dass ich alles verändern muss.“ Er durchlief eine Entzugstherapie, befolgte ärztliche Anweisungen und erhielt eine Lebertransplantation. 2018 kehrte er zur Band zurück und war bis zu seinem Tod aktives Mitglied. Ob seine frühere Lebererkrankung in direktem Zusammenhang mit seinem Tod steht, wurde bislang nicht bestätigt.

- Hinweise auf Krebserkrankung

Während die Band selbst um Zurückhaltung bat und in ihren Statements auf Instagram keinen konkreten Grund für Rivers' Tod nannte, gibt es dennoch indirekte Hinweise. Bandmitglied DJ Lethal teilte ein Bild von Sam Rivers in seiner Instagram-Story, versehen mit dem Hashtag #FuckCancer. Auf dem Bild trägt Sam Rivers bei einem Auftritt ein T-Shirt mit der Aufschrift "Fuck Cancer". Ob Sam Rivers tatsächlich an Krebs gestorben ist, wurde bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.

Limp Bizkit trauert um ihr „Herzstück“

Die Band würdigte Rivers als „pure Magie“, als jemanden, der „ein Licht und einen Rhythmus mitgebracht hat, die niemals ersetzt werden können.“ Sam Rivers war seit der Gründung 1994 Teil von Limp Bizkit und prägte mit seinem Bassspiel entscheidend den Sound der Band. Er galt als das klangliche Fundament hinter Hits wie „Rollin’“ oder „My Generation“. Sein Tod kam nur wenige Wochen nach einem gefeierten Auftritt beim Leeds Festival im August 2025, dort stand er noch auf der Bühne.

Wie geht es mit Limp Bizkit weiter?

Die Band hat sich nach Rivers’ Tod zunächst zurückgezogen. Für 2026 waren große Headliner-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park geplant. Ob diese Konzerte stattfinden, ist derzeit unklar. Da Limp Bizkit bereits in der Vergangenheit mit anderen Bassisten live aufgetreten ist, darunter Samuel G. Mpungu und Tsuzumi Okai. Eine Fortsetzung der Band wäre also denkbar. Offizielle Pläne oder Statements dazu gibt es bislang nicht.