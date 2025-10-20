Der Schock sitzt tief: Limp Bizkit verlieren nicht nur ihren Bassisten, sondern auch ein Stück ihrer Identität. Der Tod von Sam Rivers hinterlässt eine Lücke, musikalisch wie menschlich.
20.10.2025 - 00:30 Uhr
Sam Rivers, Bassist und Gründungsmitglied der Nu-Metal-Band Limp Bizkit, ist am Samstag, dem 18. Oktober 2025 überraschend im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Die Nachricht vom Tod des Musikers hat Fans weltweit erschüttert. Doch eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht. Die Band selbst bat um Zurückhaltung und verwies auf die Privatsphäre der Familie.