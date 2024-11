Kästchen oder Checkboxen sind vor allem für Listen oder Umfragen nützlich. In MS-Word können sie über verschiedene Umwege eingebunden werden.

Kästchen zum Ankreuzen in Word - Diese 2 Möglichkeiten gibt es

Für das Einfügen von Kästchen zum Ankreuzen (auch Kontrollkästchen genannt) in MS Word gibt es zwei Möglichkeiten. Um Kästchen auch in Word selbst auszufüllen, finden Sie in den Entwicklertools die Option "Kontrollkästchen". Wenn Sie nur leere Kästchen zu Ausdrucken einfügen möchten, können Sie die Aufzählungszeichen in Kästchen umwandeln. Gehen Sie in beiden Fällen wie folgt vor:

- Möglichkeit 1: In Word Kästchen zum Ankreuzen im Dokument einfügen

Wenn Sie Kästchen einfügen möchten, die sich direkt in Word ankreuzen lassen, müssen Sie als erstes die Entwicklertools aktivieren. Der Ablauf ist:

Gehen Sie in die Word-Einstellungen unter "Datei" und "Optionen" (unter Mac OS lassen sich die Word-Einstellungen über die Menüleiste "Word" und "Einstellungen" aufrufen). Wählen Sie die Option "Menüband anpassen". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Entwicklertools". Nach der Bestätigung steht ihnen in der oberen Menüleiste nun der neue Menüpunkt "Entwicklertools" zur Verfügung. Hier finden Sie nun die Option "Kontrollkästchensteuerelemente", mit der sich die Kästchen an einem beliebigen Punkt im Dokument durch einen Klick einbinden lassen. Fertig!

Mit einem Klick im Kästchen können Sie diese nun ankreuzen bzw. die Ankreuzung aufheben. Die eingebundenen Kästchen lassen sich auch kopieren und beliebig oft einfügen. Größe, Farbe etc. lassen sich wie auch bei Text ebenfalls anpassen. Auf dem Mac können Sie die Kästchen mit einem Doppelklick im Untermenü des Kästchens ankreuzen.

Lese-Tipp: Kreuzworträtsel in Word erstellen - Anleitung ohne Vorlage

- Möglichkeit 2: In Word Kästchen zum Ausdrucken einfügen

Mit der ersten Möglichkeit können natürlich auch leere Kästchen ausgedruckt werden, die dann auf dem Papier mit einem Stift angekreuzt werden können. Wenn Sie aber leere Kästchen einbinden möchten, die später nur händisch in ausgedruckter Form angekreuzt werden sollen, können Sie aus den Aufzählungszeichen einfach Kästchen machen. So geht's:

Klicken Sie im Start-Menü auf den Pfeil neben dem Aufzählungszeichen. Um die Punkte mit einem Kästchen zu tauschen, klicken Sie auf "Neues Aufzählungszeichen definieren". Wenn Sie nun auf "Symbol" (Mac OS: "Aufzählungszeichen") klicken, öffnen sich die zur Verfügung stehenden Symbole. Je nach Schriftart finden sich hier auch zahlreiche Kästchen-Varianten. Nachdem Sie ein Kästchen ausgewählt haben, finden Sie im Anpassungsmenü die Option "Schriftart". Hier können Sie zusätzlich auch die Größe des Kästchens und das Format wie beispielsweise Abstände und Größe einstellen.

Das Kästchen mit dem eingestellten Format wird automatisch als Vorlage gespeichert, sodass Sie die Aufzählungszeichen jeder Zeit wieder wechseln können, indem Sie im Start-Menü wieder auf den Pfeil neben dem Aufzählungszeichen klicken.

Lese-Tipp: Leerzeichen in Excel entfernen - So geht's (3 Möglichkeiten)

Kästchen zum Ankreuzen nebeneinander einfügen

Wenn Sie Kästchen zum Ankreuzen nebeneinander oder an beliebiger Stelle im Word-Dokument einfügen möchten, können Sie dies entweder über die Option "Kontrollkästchen" in den Entwicklertools machen (siehe Möglichkeit 1) oder über die Option "Symbol" im Menü "Einfügen" tun. Hier können Sie sich ebenfalls eine Kästchen-Variante aus einer beliebigen Schriftart aussuchen und zusätzlich auch eine Tastenkombination für ein schnelles Einfügen des Symbols vergeben.