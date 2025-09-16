Der alte Trimm-dich-Pfad in Fellbach war in die Jahre gekommen. Nun können Sportbegeisterte an drei neugestalteten Stationen auf dem Kappelberg wieder aktiv werden.
16.09.2025 - 13:00 Uhr
An der Waldstation testet auch Fellbachs Bürgermeisterin Beatrice Soltys das Sit-up-Gerät. Es ist eine von drei neugestalteten Stationen auf dem Kappelberg (Rems-Murr-Kreis). Der alte Trimm-dich-Pfad hatte „eine lange und gute Tradition“, leitete sie in die Eröffnung ein. Doch er war in die Jahre gekommen. Nun kann wieder jedermann an zeitgemäßen und modernen Stationen sportlich aktiv werden.