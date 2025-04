Das Lokal Das Wohnzimmer in Backnang wird zur öffentlichen Nähstube. Am 7. Mai steht das Upcycling von Kinofilm-Bannern auf dem Programm.

Zusammen klappt es meist besser als allein. Das gelte auch für Näharbeiten, schreiben die Veranstalter einer Workshopreihe in Backnang(Rems-Murr-Kreis). Diese ist für Anfänger an der Nähmaschine geeignet, denn erfahrene Näherinnen geben dabei Hilfestellung und Tipps rund ums Nähen.

Der öffentliche Kurs des Vereins Weissach Klimaschutz konkret findet an einem eher ungewöhnlichen Ort statt, nämlich in der Bar Das Wohnzimmer am Willy-Brandt-Platz 2. Und zwar an jedem ersten Mittwoch eines Monats ab 18 Uhr. Der Start der Reihe unter dem Titel „Willkommen in der Näh-Stube“ ist am Mittwoch, 7. Mai.

Lesen Sie auch

An diesem ersten Termin dreht sich alles um die Welt des Kinos und die Technik des Upcyclings: Der Verein bringt deshalb ausgediente Werbebanner von Kinofilmen aus dem Backnanger Kino Universum mit und stellt diese kostenfrei zur Verfügung. Auch Nähmaschinen und Nähutensilien werden bereitgestellt, Teilnehmende müssen daher nichts mitbringen. Aus den Werbebannern können dann Einkaufstaschen, Schminktäschchen, Leckerlibeutel und andere praktische Dinge geschneidert werden.

Vor Ort bietet sich die Gelegenheit, gemeinsam kreativ zu sein, sich von anderen inspirieren zu lassen und zu plaudern. Zudem ist man in der Nähstube mit Getränken und Snacks versorgt und kann sich drinnen wie draußen beim Nähen ausbreiten.