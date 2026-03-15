In der Realschule in der Glemsaue herrschte am Wochenende lebhafte Betriebsamkeit: Rund 150 Kinder und Jugendliche der Johanniter- und der Malteser-Jugend aus ganz Baden-Württemberg bildeten sich am Samstag in Workshops unter Anleitung von rund 50 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern weiter. In erster Hilfe und in vielen anderen Bereichen – wie sie etwa bei Sportverletzungen helfen können, oder was sie beim Transport von Verletzten beachten müssen. Mit dabei waren auch Jugendliche von den Schulsanitätsdiensten, die von den beiden Organisationen betreut werden.