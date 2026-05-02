Die Sprintmänner sorgen zum Auftakt der World Athletics Relays für den Höhepunkt aus deutscher Sicht. Über 4x100-Meter laufen sie deutschen Rekord - und lösen wie drei andere Staffeln das WM-Ticket.
02.05.2026 - 17:01 Uhr
Gaborone - Die 4x100-Meter-Staffel der Männer hat bei den sogenannten World Athletics Relays in Botsuana den deutschen Rekord geknackt. Das Team lief in der Besetzung Kevin Kranz, Marvin Schulte, Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah starke 37,67 Sekunden und war damit 30 Hundertstelsekunden schneller als bei der bisherigen Bestmarke, die bei der Leichtathletik-EM 2022 in München aufgestellt wurde.