Nach einem Drogengeschäft in Mannheim durchsucht die Polizei eine Halle in Worms – und entdeckt dort so einiges.

red/dpa 25.07.2025 - 14:14 Uhr

In einer Lagerhalle in Worms haben Ermittler Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund einer Million Euro sichergestellt. Gegen einen 31-Jährigen, der die Halle genutzt habe, sei am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet worden, teilten die Polizei in Worms und die Staatsanwaltschaft in Mainz gemeinsam mit.