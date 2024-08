Wie Kinder sicher in die Schule kommen

Auf dem Schulweg verunglücken Kinder am häufigsten. Mit dem richtigen Training können Eltern schon vor der Einschulung ihren Nachwuchs mit dem Straßenverkehr vertraut machen – auf spielerische Weise.

Harald Czycholl 01.08.2024 - 18:00 Uhr

Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung? Für Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren gilt das nicht immer: Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes sind sie nämlich zwischen 7 und 8 Uhr besonders häufig in Unfälle verwickelt, genau wie zwischen 13 und 14 Uhr – zu den typischen Schulwegzeiten also.