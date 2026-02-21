Wozu der Mensch Fieber braucht Warum wir nicht nur bei Krankheit fiebern
Wer krank ist, darf auch fiebern – sagen die Ärzte. Zwar ist die innere Hitze ein Relikt aus uralter Zeit, das aber dem modernen Menschen unbedingt erhalten bleiben sollte.
Die Vorzeichen sind seit Jahrmillionen dieselben: Der Körper beginnt, gegen jede Form der Anstrengung zu rebellieren, dazu kommt ein unangenehmes Frösteln. In den nächsten Stunden steigt die Körpertemperatur auf mehr als 39 Grad. Der Körper kämpft, während der Geist sich nach Ruhe sehnt. So fühlt sich Fieber an.
