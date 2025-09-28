Eva Lys spielt bei den China Open weiterhin starkes Tennis. Nun bezwingt sie sogar eine einstige Wimbledonsiegerin.

Peking - Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys steht beim Turnier in Peking überraschend im Achtelfinale. Lys gewann in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers 6:3, 1:6, 6:4 gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan. Nach 2:14 Stunden Spielzeit machte die 66. der Weltrangliste den Erfolg gegen die an Nummer acht gesetzte Rybakina perfekt.