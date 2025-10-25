Die sechs Weißweine ab zwölf Euro der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung überzeugen schon jetzt. Aber in manchen schlummert noch viel Potenzial zum Reifen.
25.10.2025 - 07:00 Uhr
Weißweine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, was vor ein paar Jahrzehnten noch ganz anders war. Allerdings, sagt Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur und Moderator der Württemberger Weinmeisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, werde „Weißwein viel zu häufig viel zu früh getrunken“. Wenn es aber auch so verlockende Erzeugnisse aus Württemberg gibt wie in der zweiten Runde der Weinmeisterschaft mit Weißweinen ab zwölf Euro . . .