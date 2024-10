In der zweiten Runde der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung geht es um Weißweine ab zwölf Euro und die Frage: Wo kommen sie her – und kann man das schmecken?

Matthias Ring 27.10.2024 - 16:40 Uhr

Wie wichtig ist das Terroir, also Lage und Boden eines Weinbergs, für die Qualität eines Weins? Dies ist eine der zentralen, aber ergebnisoffenen Fragen der zweiten Runde der Württemberger Meisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Denn am Ende bestimmen wieder die Leserinnen und Leser ihren Favoriten in der Kategorie Weißweine ab zwölf Euro. Wie immer haben unsere Weinkolumnisten mit Dieter Blankenhorn in dessen Staatlicher Lehr- und Versuchsanstalt Weinsberg die Finalisten bestimmt – in einer Blindprobe, „das Spannendste, was man als Weinfreund machen kann“, so Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur unserer Zeitung und Moderator der Weinmeisterschaft. Eine solche kann so manche Überraschung ans Licht bringen, etwa einen Riesling Edition Württemberg 2021.