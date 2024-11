Wo kommen die besten Rotweine im Land her? In der letzten Endrunde der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung treten heimische und internationale Rebsorten in den Wettstreit.

Matthias Ring 24.11.2024 - 11:55 Uhr

Bevor am 6. Dezember vor Publikum im Pressehaus die Sieger der Württemberger Weinmeisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gekürt werden, müssen die Leserinnen und Leser erst noch den Gewinner der vierten Endrunde bestimmen. Sechs Weine in der Kategorie rot für über zwölf Euro stehen zur Wahl. Wenn man so will in der Königsklasse, auf jeden Fall aber im spannenden Wettbewerb zwischen heimischen und internationalen Rebsorten, wie Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur unserer Zeitung und Moderator der Weinmeisterschaft, sagt.