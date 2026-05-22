Württemberger Weinradweg: Ein Weg für Rad- und Weinliebhaber mitten durch den Kreis Ludwigsburg

Die Sonne lacht an diesem strahlend schönen Frühlingstag vom tiefblauen Himmel. Rund 20 Kilometer auf dem vierten Abschnitt des Württemberger Weinradwegs sind geschafft. Zwischen Beilstein und dem Freibad am Ortsrand von Oberstenfeld empfängt ein Schild die Radfahrer (wie alle anderen Reisenden): Willkommen im Landkreis Ludwigsburg! Kurz hinter Oberstenfeld plätschert unmittelbar neben dem Radweg die Bottwar. Idylle pur. An einem Hochwasserrückhaltebecken sitzen ein paar Teenies an einem Tisch, trinken Limo, lachen. Unmittelbar am Ufer hocken zwei Buben auf einer Mauer und schwätzen.

Vor gut einer Stunde sind wir nach dem Aussteigen aus dem Regionalzug in Lauffen auf den Rädern gestartet. Der insgesamt knapp 400 Kilometer lange Weinradweg führt auf diesem Teilabschnitt vorbei am Bahnhof Lauffen und dann hinunter ins Neckartal. Die Beschilderung in der Stadt ist nicht allerorten wirklich zufriedenstellend, „aber wir arbeiten daran“, erklärt ein junger Mann vom Radgeschäft Probst mit einem Augenzwinkern.

Wer den Streckenverlauf vor dem Start der Tour aus dem Internet aufs Handy lädt, ist klar im Vorteil. Kurz hinter Lauffen führt die Route direkt an ein paar Rebstöcken vorbei und durch den Riesling- und den Silvanerweg. Der Name des Weinradwegs ist nicht allerorten Programm, gelegentlich fragt sich der Biker: Was bitte schön, hat dieser Abschnitt mit Reben oder Rebensaft zu tun?

Vorbei am Kultur-Natur-Wein-Erlebnispfad

Aber egal: Wir rollen immer wieder durch schöne Ortschaften, fahren bald mitten durch das schnuckelige Schozachtal und dann bei Beilstein vorbei an der imposanten Burg Hohenbeilstein. Wenig später, kurz hinter dem besagten Landkreis-Ludwigsburg-Schild am Ufer der Bottwar: Die Metropolregion Stuttgart ist gefühlt sehr weit weg. Insekten sausen durch die aufgeheizte Luft. Das Brummen der Autos auf der Landesstraße in Richtung Großbottwar wird vom Summen der Tierchen übertönt. Mitten in Großbottwar weist ein übergroßes Plakat den Weg zu den Bottwartaler Winzern, die 2022 bei einem Wettbewerb unter den Top Ten der besten deutschen Winzergenossenschaften gelandet sind.

Die Region, wie hier Großbottwar, ist vom Weinbau geprägt. Foto: Martin Tschepe

Der Radweg ist hier mit dem Schild „Wein Süden“ – eine Qualitätssiegel für Weinbauorte – dekoriert und führt zum Kultur-Natur-Wein-Erlebnispfad mit den „fünf Ws“: Wald, Weinberge, Wiesen, Wasser, Wirtschaft. An 19 QR-Stationen lassen sich viele Infos mit dem Smartphone abrufen, etwa über die Bedeutung des Weinbaus für das Bottwartal anno dazumal und heute sowie über das Wasserbüffel-Projekt im Ort.

Ein Graffito auf einer Radweg-Unterführung entlang des Weges nach Steinheim preist eine Gruppe passionierter Biker aus der Region: „Heimat der Radbande – Willkommen“ ist in großen Buchstaben auf Beton zu lesen. Diese Radbande ist eine lose Gemeinschaft von Enthusiasten und organisiert Ausfahrten für Biker, sicherlich auch auf Abschnitten des Württemberger Weinradwegs.

Nach insgesamt etwa 35 Kilometern sind wir zurück am Neckar, Mittagspause unter freiem Himmel in Marbach: Im Biergarten des Bootshauses des Rudervereins werden griechisches und deutsches Essen serviert. Für uns gibt’s frisch gezapftes Bier, Weinradweg hin, Weinradweg her.

Viele Möglichkeiten zur Einkehr

Von Marbach bis nach Remseck ist der Württemberger Weinradweg weitgehend identisch mit dem Neckartal-Radweg. Alle paar Kilometer besteht die Möglichkeit einzukehren, etwa in Ludwigsburg im Uferstüble, im Brückenhaus und im Genuss im Grünen. Unmittelbar am Neckar fahren die Radler hier eine Zeitlang mit Blick auf die steilen Weinberge am Ufer und hinter dem Freibad Hoheneck mitten durch das Neckarbiotop Zugwiesen.

Autor Martin Tschepe (links) mit seiner Tourbegleitung. Foto: Martin Tschepe

Nach rund 50 Kilometern: Ankunft in Aldingen, wo der Landkreis Ludwigsburg endet. Ausflügler können von hier aus durch Stuttgart und weitere Weinbau-Kommunen fahren, bis zum Zielort des Weinradwegs: nach Rottenburg am Neckar. Oder sie fahren – wie wir an diesem Tag – nur noch gut zehn Kilometer bis zum Bahnhof in Ludwigsburg. Diese Runde von Lauffen bis nach Ludwigsburg, 60 Kilometer lang, ist eine schöne Tour – und zumindest für einigermaßen trainierte Ausflügler sicher keine Tortur.

Der Württemberger Weinradweg

Etappen

Der Württemberger Weinradweg von Niederstetten bis Rottenburg am Neckar hat sieben Etappen und ist 396 Kilometer lang. Vielerorts gibt es Übernachtungsmöglichkeiten.

Stopps

Die Tourismus Marketing GmbH des Lands verspricht allen Bikern traumhafte Flusslandschaften, einzigartige Steillagen-Weinberge, mildes Klima, idyllische Winzerdörfer und weltbekannte Kulturschätze.