Württemberger Weinradweg: Ein Weg für Rad- und Weinliebhaber mitten durch den Kreis Ludwigsburg

Die Sonne lacht an diesem strahlend schönen Frühlingstag vom tiefblauen Himmel. Rund 20 Kilometer auf dem vierten Abschnitt des Württemberger Weinradwegs sind geschafft. Zwischen Beilstein und dem Freibad am Ortsrand von Oberstenfeld empfängt ein Schild die Radfahrer (wie alle anderen Reisenden): Willkommen im Landkreis Ludwigsburg! Kurz hinter Oberstenfeld plätschert unmittelbar neben dem Radweg die Bottwar. Idylle pur. An einem Hochwasserrückhaltebecken sitzen ein paar Teenies an einem Tisch, trinken Limo, lachen. Unmittelbar am Ufer hocken zwei Buben auf einer Mauer und schwätzen.