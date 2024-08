Fünf Clubs stehen bereits im Achtelfinale des WFV-Pokals. Die anderen Drittrundenspiele finden in dieser und in der nächster Woche statt. Wir geben einen Überblick.

Im Pokal-Wettbewerb des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) geht es Schlag auf Schlag. Das Achtelfinale ist bereits für den 27./28. August terminiert. Fünf Clubs haben sich für die Runde der letzten 16 durch siegreiche Drittrundenspiele bereits qualifiziert: FC Holzhausen, JC Donzdorf, SSG Ulm 99, FC Blaubeuren und Türk Spor Neu-Ulm.

Topspiel in Aalen

Weiter mit der dritten Runde geht es bereits an diesem Dienstag (19 Uhr) mit der Partie TSV Crailsheim – SV Fellbach. Titelverteidiger VfR Aalen empfängt im Schlagerspiel am Mittwoch (19 Uhr) Regionalligist 1. Göppinger SV. Die weiteren Drittrundespiele:

SF Dorfmerkingen – TSV Esslingen, TV Pflugfelden – TSG Backnang, SV Nehren – TSG Balingen, TSV Riedlingen – FV Ravensburg, SpVgg Gröningen-Satteldorf – SGV Freiberg (alle Mittwoch, 18 Uhr), SV Croatia Reutlingen – SSV Reutlingen (Mittwoch, 18.15 Uhr), FSV 08 Bietigheim-Bissingen – SG Sonnenhof Großaspach (Mittwoch, 19 Uhr), TSV Strassberg – TSV Frommern (10. August, 15.30 Uhr).

Regionalligist Stuttgarter Kickers spielt erst in der nächsten Woche beim Oberligisten FC Normannia Gmünd. Anpfiff im Schwerzer ist am 13. August um 17.45 Uhr. Davor stehen für die beiden Teams noch Liga-Heimspiele an: Die Kickers empfangen am Samstag (14 Uhr) den FC 08 Villlingen, die Normannia am Samstag (15 Uhr) den SV Fellbach.