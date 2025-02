So will das Handball-Trio den Abstieg vermeiden

Am kommenden Wochenende startet die Handball-Bundesliga in die Rückrunde. Für den TVB Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und die SG BBM Bietigheim geht es vor allem darum, nicht abzusteigen. Eine Bestandsaufnahme samt Ausblick.

Jürgen Frey 04.02.2025 - 10:48 Uhr

Das abgeschlagene Schlusslicht 1. VfL Potsdam (minus 92 Tore, 0:30 Punkte) kann nur noch so etwas wie ein kleines Handball-Wunder vor dem Abstieg aus der Handball-Bundesliga retten. Doch wer begleitet den Aufsteiger am Saisonende in die zweite Liga? Derzeit belegt der HC Erlangen (minus 63 Tore, 5:27 Punkte) den zweiten Abstiegsplatz. Doch die Franken haben sich in der WM-Pause mit zwei vielversprechenden Neuzugängen verstärkt: Die Rückraumspieler Viggo Kristjansson (SC DHfK Leipzig) und Milos Kos (Dinamo Zagreb) dürften dem Team von Trainer Martin Schwalb bei der angestrebten Aufholjagd neue Impulse geben. Allerdings wird Kristjansson zu Beginn wegen einer Knieverletzung fehlen.