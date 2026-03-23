Wunsch an Regierung Bürger sollen Bürgermeister auch wieder abwählen können
Bürgermeister sind oft unantastbar. Das will ein Verein für Demokratie ändern. Es ist nicht der einzige Wunsch an die neue Landesregierung.
Bürgermeister sind oft unantastbar. Das will ein Verein für Demokratie ändern. Es ist nicht der einzige Wunsch an die neue Landesregierung.
Wenn Cem Özdemir, Manuel Hagel und die grün-schwarzen Verhandler in den nächsten Wochen die Köpfe zusammen stecken, um zu beraten, wie das Land nach vorne gebracht werden soll, dann muss es auch um Änderungen an der Gemeindeordnung gehen. Das fordern zumindest die Mitglieder des Vereins „Mehr Demokratie“. Ganz oben auf der Liste des Landesverbandes steht der Wunsch, dass Bürgermeister auch abgewählt werden können. Das ist im Südwesten nach wie vor nicht möglich.