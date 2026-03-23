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  4. Bürger sollen Bürgermeister auch wieder abwählen können

Wunsch an Regierung Bürger sollen Bürgermeister auch wieder abwählen können

Wunsch an Regierung: Bürger sollen Bürgermeister auch wieder abwählen können
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Demokratieaktivisten wollen, dass Cem Özdemir und Manuel Hagel die Gemeindeordnung verbessern. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bürgermeister sind oft unantastbar. Das will ein Verein für Demokratie ändern. Es ist nicht der einzige Wunsch an die neue Landesregierung.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Wenn Cem Özdemir, Manuel Hagel und die grün-schwarzen Verhandler in den nächsten Wochen die Köpfe zusammen stecken, um zu beraten, wie das Land nach vorne gebracht werden soll, dann muss es auch um Änderungen an der Gemeindeordnung gehen. Das fordern zumindest die Mitglieder des Vereins „Mehr Demokratie“. Ganz oben auf der Liste des Landesverbandes steht der Wunsch, dass Bürgermeister auch abgewählt werden können. Das ist im Südwesten nach wie vor nicht möglich.

 

Streit schwelt seit Monaten

Wie wichtig das wäre erklärt Matthias Schöttler. Er ist Gemeinderat und ehrenamtlicher, stellvertretender Bürgermeister in Appenweier. Seit Monaten schwelt dort ein Streit zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat, der zuletzt auf offener Bühne ausgetragen wurde. Vergangenen September hatten die Räte einmütig den Rücktritt des Bürgermeisters verlangt und eine lange Liste von Vorwürfen veröffentlicht. Der Rathauschef der rund 10 000 Einwohner großen Gemeinde im Ortenaukreis sieht das anders und bleibt. Rechtliche Möglichkeiten einer Abwahl sieht das Gesetz derzeit nicht vor.

Eingang zum Rathaus Appenweier. Der Bürgermeister dort steht in der Kritik. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Er sei sich sicher, dass 99 Prozent aller Bürgermeister eine tolle Arbeit machten, sagt Matthias Schöttler. Für extreme Ausnahmefälle brauche es aber Möglichkeiten. Wobei er für einen entsprechenden Bürgerentscheid hohe Hürden vorschlägt: zum Beispiel eine Mehrheit von drei Vierteln im Gemeinderat.

Es ist nicht der einzige Punkt, den die Demokratie-Aktivisten geändert sehen wollen. Rund 37 Prozent aller Bürgerbegehren seien im vergangenen Jahr schon an der Bürokratie gescheitert, sagt Edgar Wunder, der Vorsitzende des Vereins. Immer wieder sei dabei der so genannte Kostendeckungsvorschlag ein Problem gewesen.

Zu hohe Anforderungen

Schon bei der ersten Sammlung von Unterschriften müsse angegeben werden, wie die gewünschte Maßnahme finanziert werden solle – das sei zu diesem Zeitpunkt schlichtweg nicht möglich, sagt Wunder. Weder für die Initiatoren, noch für die Kommunalverwaltung. „In der Regel fragen die Initiatoren in den Rathäusern nach, und bekommen dann oft zu spät und falsch eine Antwort“, berichtet Wunder aus Erfahrung. Kosten seien wichtig, sie gelte es aber erst in der Info-Broschüre zum Bürgerentscheid transparent zu machen, sagt Wunder – so hielten es auch die anderen Bundesländer.

Drittes Anliegen auf dem Wunschzettel: Eine Gleichbehandlung zwischen Stadt- und Landkreisen. In letzteren seien Abstimmungen über Krankenhäuser, Buslinien oder Müllentsorgung derzeit ausgeschlossen. Vernünftig erklärbar sei das nicht.

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