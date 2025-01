Übergang ans Gymnasium Ministerium glaubt nicht, dass viele Kinder den Potenzialtest schaffen

Kinder ohne Grundschulempfehlung fürs Gymnasium können am 18. Februar über einen so genannten Potenzialtest versuchen, doch noch auf diese Schulform zu kommen. Aber wie viele Kinder werden das wirklich machen? Was über die Tests bekannt ist.