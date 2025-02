Wurst und Fleisch aus dem 24/7-Store in Ditzingen

Familie Klein hat eine traditionsreiche Metzgerei in der Ortsmitte von Ditzingen. Sie geht jetzt im Gewerbegebiet neue Wege – und damit sind sie nicht die einzigen, die versuchen dem Fachkräftemangel Herr zu werden.

Franziska Kleiner 07.02.2025 - 06:47 Uhr

Was tun, wenn das Fachpersonal fehlt? Die Situation gleicht sich in vielen Betrieben. Manch’ Betreiber setzt daher inzwischen – ausschließlich oder zusätzlich – auf kleine Automatengeschäfte, die im Verkauf ohne Personal auskommen und rund um die Uhr zugänglich sind. Zutritt zur Verkaufsfläche ist etwa mit der Bankkarte möglich. Dieses Verfahren haben Heidrun und Wolfgang Klein in Ditzingen für ihr neues, zusätzliches Angebot gewählt.