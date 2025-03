Olivia von Platen ist Influencerin und Frau des Ex-Porsche-Managers Detlev von Platen. Warum dieser Anfang Februar rausgeworfen wurde, dazu hat die 28-Jährige nun ihre Version auf Instagram erzählt. Ihr Mann dagegen hat nur lobende Worte.

Veronika Kanzler 11.03.2025 - 17:06 Uhr

Eine grüne Tasse sagt mehr als tausend Worte – vor allem wenn sie in der Küche des Ex-Porsche-Vorstands Detlev von Platen steht. Seine Frau Olivia von Platen hat auf der Instagram-Plattform ein Video hochgeladen, in dem sie über die Entlassung ihres Mannes spricht – und Porsche dabei unterschwellig ein altbackenes Rollenverständnis unterstellt. Zwar nimmt von Platen dabei nicht den Namen des Unternehmens in den Mund. Aber gut sichtbar am Anfang des Videos steht eben diese grüne Tasse, auf der ein Porsche Logo prangt.