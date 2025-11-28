Der 4:0-Sieg des VfB Stuttgart in Deventer wird durch die schlechte Behandlung der Stuttgarter Fans überschattet. Diese drücken ihren Ärger im Netz durch Memes aus.
28.11.2025 - 11:56 Uhr
Der sportliche Erfolg der VfB Stuttgart gegen die Go Ahead Eagles in Deventer ist von der Behandlung der Fans aus Stuttgart durch niederländische Behörden überschattet worden. Dass der klare 4:0-Sieg am Tag danach in der Debatte fast zur Nebensache gerät, halten viele Fans in sozialen Netzwerken für ärgerlich. Dennoch müssen einige Dampf ablassen – sei es durch Statements oder durch Memes, welche die Polizei der 100 000-Einwohner scharf kritisiert. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.