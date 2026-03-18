Wut über Benzinpreise Gegen Preisschocks hilft nur kluge Energiepolitik
Die üblichen Reflexe nach der aktuellen Preissteigerung bei Kraftstoffen dürfen den Blick darauf nicht verstellen, was allein langfristig das Problem entschärfen kann.
Die üblichen Reflexe nach der aktuellen Preissteigerung bei Kraftstoffen dürfen den Blick darauf nicht verstellen, was allein langfristig das Problem entschärfen kann.
Dass Kraftstoffpreise die Stimmung im Land stark beeinflussen, das war schon immer so. Vieles kommt da zusammen. Kaum ein alltäglicher Kostenpunkt ist beispielsweise so im Straßenbild sichtbar, wie die Preise von Benzin und Diesel. Die Abhängigkeit vom Weltmarkt für Rohöl macht Kraftstoffe zudem für rasche Preissprünge anfällig.