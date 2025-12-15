Wutausbruch auf der Bühne: Der schottische Profi Cameron Menzies scheidet in London bei der Darts-WM aus - und schlägt auf einen Tisch ein.
Der schottische Dartsprofi Cameron Menzies ist nach seiner Niederlage bei der Darts-WM am Montag auf der Bühne ausgerastet. Nach dem überraschenden 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby hatte Menzies völlig frustriert dreimal gegen einen auf der Bühne platzierten Stehtisch eingeschlagen. Wegen seiner daraufhin blutüberströmten Hand wurde die Nummer 26 der Welt in ein Krankenhaus gebracht.