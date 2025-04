DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger wird nach dem Eklat beim spanischen Pokalfinale heftig kritisiert. Sein ehemaliger Teamkollege springt ihm zur Seite.

red/dpa 28.04.2025 - 21:25 Uhr

Nach dem Ausraster im spanischen Pokalfinale bekommt Nationalspieler Antonio Rüdiger Unterstützung von seinem ehemaligen Real-Teamkollegen Toni Kroos. „Der kriegt seine Strafe, die wird gerechtfertigt sein. Aber wir müssen trotzdem nicht so tun, als wenn er irgendjemanden umgebracht hat“, sagte Kroos am Rande einer Veranstaltung der Icon League in Düsseldorf: „Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer direkt mit dem Strom schwimmt.“