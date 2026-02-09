Emily Brontës Roman ist ein schonungsloses Protokoll aus Hass, Machtspielen und emotionaler Verwüstung. Zum Kinostart von Emerald Fennells „Wuthering Heights“ zeigt ein Social-Media-Thread, warum Leser seit Generationen verstört zurückbleiben.
09.02.2026 - 12:53 Uhr
Kaum ein Roman wird so hartnäckig missverstanden wie „Wuthering Heights“ – auf Deutsch meist brav als „Sturmhöhe“ verkauft. In vielen Köpfen ist das Buch bis heute eine große, düstere Liebesgeschichte. Leidenschaftlich, tragisch, irgendwie romantisch. Problem: Das stimmt schlicht nicht.