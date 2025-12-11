Am Samstag findet das Saturday Night's Main Event XLII der WWE statt. Übertragung im TV und Stream, Match Card und deutsche Zeit zur Wrestling-Show.

Am Samstag, dem 13. Dezember 2025, steht in der WWE ein ganz besonderer Moment bevor: der große Abschied von Wrestling-Ikone John Cena. Beim Turnier Last Time is Now wurde zuvor sein finaler Gegner ermittelt. Im Finale der aktuellen SmackDown-Ausgabe trafen LA Knight und Gunther aufeinander. In einem intensiven Duell setzte sich Gunther schließlich per Aufgabe durch und sicherte sich damit den Turniersieg.

Beim Saturday Night’s Main Event XLII in Washington tritt Gunther nun in Cenas letztem WWE-Match an. Eine Ehre, die dem Österreicher zusätzliche Aufmerksamkeit beschert. Darüber hinaus dürfen sich Wrestling-Fans am Samstag auf ein prall gefülltes Programm mit zahlreichen weiteren spannenden Matches freuen.

WWE Saturday Night's Main Event 2025: Termin, Uhrzeit und Ort

Das Saturday Night's Main Event XLII in der Capital One Arena in Washington D.C. beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit.

Alle Informationen zum WWE-Event

Event : WWE Saturday Night's Main Event XLII

: WWE Saturday Night's Main Event XLII Datum : 13. Dezember 2025

: 13. Dezember 2025 Start nach deutscher Uhrzeit : 2 Uhr (in der Nacht von Samstag auf Sonntag

: 2 Uhr (in der Nacht von Samstag auf Sonntag Location: Capital One Arena (Washington D.C.)

Wer überträgt das Saturday Night's Main Event live im TV und Stream?

Die Übertragungsrechte der WWE liegen seit Januar 2025 beim Streamingdienst Netflix. Für Deutschland hat das jedoch keine Auswirkungen: Die Ankündigung betrifft bislang nur die Märkte in den USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika. Mit einem deutschen Netflix-Account ist das Saturday Night’s Main Event daher nicht verfügbar.

Wrestlingfans können das Event aber live und kostenlos ab 2 Uhr MEZ auf YouTube verfolgen. Wer zu dieser Zeit nicht einschalten kann, hat die Möglichkeit, das Saturday Night’s Main Event am folgenden Tag bequem im Re-Live auf YouTube nachzuholen.

Diese Matches stehen auf der Card

Das ist die aktuelle Match Card:

Champion vs. Champion Match: AJ Styles and Dragon Lee (c) vs. Je'Von Evans and Leon Slater

Singles Match: John Cena vs. Gunther

Singles Match: Cody Rhodes vs. Oba Femi oder Ricky Saint

Singles Match: Bayley vs. Sol Ruca