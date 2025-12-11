Am Samstag findet das Saturday Night's Main Event XLII der WWE statt. Übertragung im TV und Stream, Match Card und deutsche Zeit zur Wrestling-Show.
11.12.2025 - 14:22 Uhr
Am Samstag, dem 13. Dezember 2025, steht in der WWE ein ganz besonderer Moment bevor: der große Abschied von Wrestling-Ikone John Cena. Beim Turnier Last Time is Now wurde zuvor sein finaler Gegner ermittelt. Im Finale der aktuellen SmackDown-Ausgabe trafen LA Knight und Gunther aufeinander. In einem intensiven Duell setzte sich Gunther schließlich per Aufgabe durch und sicherte sich damit den Turniersieg.