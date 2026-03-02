Schon die 100-Euro-Frage bringt ihn ins Straucheln – und kurzzeitig wirkt es, als könnte der Abend für den Polizei-Oberkommissar schnell vorbei sein.
So richtig souverän wirkt das an diesem Abend zunächst nicht. Kevin Sommerfeld (34), Polizei-Oberkommissar aus Gerbsen bei Hannover, sitzt kaum auf dem Stuhl, da gerät er bei „Wer wird Millionär?“ (RTL / vorab auf RTL+) schon bei der 100-Euro-Frage ins Grübeln. Eine Frage, bei der viele im Publikum vermutlich nicht mal mit der Wimper gezuckt hätten.