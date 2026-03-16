Basketballtrainer Vladimir Bogojevič sitzt bei „Wer wird Millionär?“ auf dem Kandidatenstuhl. Der frühere Nationalspieler erzählt von seiner Flucht aus Jugoslawien.
16.03.2026 - 23:17 Uhr
In der Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am 16. März 2026 sitzt mit Vladimir Bogojevič ein ehemaliger deutscher Basketball-Nationalspieler auf dem Kandidatenstuhl. Der 49-Jährige, heute Trainer bei Alba Berlin, erzählt im Gespräch mit Günther Jauch von seinem Weg nach Deutschland – und geht am Ende mit 64.000 Euro nach Hause.