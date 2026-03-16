Basketballtrainer Vladimir Bogojevič sitzt bei „Wer wird Millionär?“ auf dem Kandidatenstuhl. Der frühere Nationalspieler erzählt von seiner Flucht aus Jugoslawien.

In der Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am 16. März 2026 sitzt mit Vladimir Bogojevič ein ehemaliger deutscher Basketball-Nationalspieler auf dem Kandidatenstuhl. Der 49-Jährige, heute Trainer bei Alba Berlin, erzählt im Gespräch mit Günther Jauch von seinem Weg nach Deutschland – und geht am Ende mit 64.000 Euro nach Hause.

Jauch erklärt deutsche Spezialbegriffe Schon nach der 500-Euro-Frage entwickelt sich im Studio ein humorvoller Austausch über die deutsche Sprache. In der Frage ging es um die Abkürzung GRA, die im Auto für den Tempomaten steht.

Jauch nutzt die Gelegenheit für einen kleinen Exkurs: „Zum Beispiel ein Pilot, der heißt im Deutschen nicht Pilot. Der heißt Luftfahrzeugführer. Eine Ampel heißt nicht Ampel, sie heißt Lichtzeichenanlage. Eine Briefmarke ist keine Briefmarke, sondern ein Postwertzeichen.“

Bogojevič reagiert mit einem Lächeln: „Ich finde es toll: Ich bin jetzt so lange in Deutschland und ich habe jetzt gleich drei neue Wörter gelernt.“

Vom Jugoslawienkrieg nach Deutschland

Der Austausch führt schließlich zu einer persönlichen Frage von Jauch: „Wann und wie sind Sie nach Deutschland gekommen?“

Bogojevič, 1976 im damaligen Jugoslawien geboren, erzählt, dass er 1992 wegen der Jugoslawienkriege nach Deutschland kam. Seine Mutter habe damals große Sorge gehabt, dass er zum Militär eingezogen werden könnte.

Ein Besuch bei Verwandten in Gießen eröffnete ihm schließlich eine Perspektive. Während eines Sommerbesuchs absolvierte er ein Probetraining beim MTV 1846 Gießen – und überzeugte sofort. Damit begann seine Basketballkarriere in Deutschland.

Karriere mit Dirk Nowitzki

Im Laufe seiner Karriere spielte Bogojevič unter anderem für Vereine in Gießen, Berlin, Belgrad, Sevilla und Köln. Mit seinen Teams wurde er mehrfach Jugendmeister, Deutscher Meister und Pokalsieger.

Zwischen 1996 und 2001 absolvierte er außerdem 57 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Dort stand er auch gemeinsam mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki auf dem Feld, unter anderem bei der Europameisterschaft 1999.

„Dann hätte ich mich nicht hier beworben“

Später spricht Jauch das Thema Geld im Profisport an. „Beim Fußball ist es ja so – ich glaube, man kann sogar ganz gut verdienen noch in der dritten Liga als Fußballer. Wie ist es beim Basketball?“

Bogojevič antwortet mit einem Schmunzeln: „Wäre ich jetzt Trainer bei einem Fußballverein, hätte ich mich möglicherweise nicht für diese Sendung beworben.“

Zwar könne man in der ersten Basketball-Bundesliga durchaus Geld verdienen, erklärt er. Im Vergleich zu anderen europäischen Ligen oder zum Fußball seien die Einnahmen jedoch deutlich geringer.

Erfolgreicher Auftritt bei „Wer wird Millionär?“

Im Quiz selbst schlägt sich der ehemalige Nationalspieler souverän. Am Ende beendet Vladimir Bogojevič seinen Auftritt bei „Wer wird Millionär?“ mit einem Gewinn von 64.000 Euro.