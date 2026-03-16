Bei „Wer wird Millionär?“ diskutieren Günther Jauch und Kandidatin Sabine Elshof über Rechtschreibung, Generationen und „normale“ Milch. Die Tochter verdreht im Publikum die Augen.

Bei „Wer wird Millionär?“ am 16. März 2026 sorgt eine einfache Rechtschreibfrage für einen längeren und humorvollen Austausch zwischen Kandidatin Sabine Elshof und Moderator Günther Jauch. Am Ende geht es nicht nur um die richtige Schreibweise von „Quäntchen“, sondern auch um Generationenunterschiede – und um die Frage, was heute eigentlich noch als „normal“ gilt.

Rechtschreibfrage bringt Jauch ins Plaudern Sabine Elshof, Anfang 60, ist mit ihrer Tochter als Begleitung im Studio. Schon bei der 1000-Euro-Frage geraten Moderator und Kandidatin ins Gespräch. Gefragt wird nach der korrekten Schreibweise des Wortes „ein Quäntchen“.

Die Kandidatin beantwortet die Frage richtig. Dabei kommt auch die Entwicklung des Wortes zur Sprache. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf ein historisches Handelsgewicht und wurde früher „Quentchen“ geschrieben. Seit der Rechtschreibreform von 1996 wird das Wort jedoch meist als „Quäntchen“ geschrieben, abgeleitet vom Begriff „Quantum“, der eine bestimmte Menge bezeichnet.

Während der Erklärung entwickelt sich im Studio ein lockerer Austausch.

„Ich bin heute wieder so unwitzig“

Günther Jauch kommentiert zwischendurch selbstironisch: „Ich bin heute auch wieder so unwitzig.“

Die Kandidatin stimmt lachend zu und sagt: „Ich darf auch nichts Peinliches sagen, wurde mir gesagt. Sie haben ja auch Töchter.“

Jauch reagiert darauf mit einem kurzen Einblick ins eigene Familienleben. „Soll ich Ihnen was sagen? Wir sind peinlich. Wir können uns da noch so bemühen…“

„Generation peinlich und Generation Kuhmilch“

Sabine Elshof greift den Gedanken auf und ergänzt scherzhaft: „Generation peinlich und Generation Kuhmilch.“

Damit spielt sie darauf an, dass sie weiterhin „ganz normale“ Milch trinke – im Gegensatz zu vielen jüngeren Menschen, die häufiger zu pflanzlichen Alternativen greifen.

Währenddessen ist im Publikum bereits zu sehen, wie ihre Tochter mit den Augen rollt.

Diskussion über das Wort „normal“

Auch Jauch steigt in die Generationendebatte ein. „Das Wort normal dürfen Sie gar nicht mehr sagen“, meint er. Wenn er zu seinen Töchtern sage: „Kannst du jetzt mal wieder normal sein?“, sei die Reaktion sofort deutlich.

„Normal, was heißt normal. Es gibt kein normal. Du bist auch nicht normal“, zitiert Jauch die Antworten seiner Töchter. Dabei fühle er sich bei solchen Diskussionen wie der einzige Normale im Raum.

Tochter verdreht im Publikum die Augen

Dass die Tochter der Kandidatin im Publikum bereits mehrfach die Augen verdreht hat, entgeht Jauch nicht. Die Kandidatin kommentiert lachend, dass ihre Tochter darin besonders gut sei.

Schließlich beendet Jauch den kleinen Generationendialog und kehrt zum eigentlichen Quiz zurück.

Für Sabine Elshof läuft das Spiel insgesamt erfolgreich: Am Ende verlässt sie „Wer wird Millionär?“ mit 8.000 Euro Gewinn.