Bei „Wer wird Millionär?“ diskutieren Günther Jauch und Kandidatin Sabine Elshof über Rechtschreibung, Generationen und „normale“ Milch. Die Tochter verdreht im Publikum die Augen.
Bei „Wer wird Millionär?“ am 16. März 2026 sorgt eine einfache Rechtschreibfrage für einen längeren und humorvollen Austausch zwischen Kandidatin Sabine Elshof und Moderator Günther Jauch. Am Ende geht es nicht nur um die richtige Schreibweise von „Quäntchen“, sondern auch um Generationenunterschiede – und um die Frage, was heute eigentlich noch als „normal“ gilt.